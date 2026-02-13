Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

- Kars'ın Digor ilçesinde kar kalınlığı yer yer 4 metreye ulaştı.
- Özel İdare ekipleri, karla kaplanan yolları açmak için iş makineleriyle çalışıyor.
- Görüş mesafesinin 1 metreye düştüğü bölgede kar esareti sürüyor.
Kars Digor'da etkili olan son yağışların ardından yüksek kesimlerde kar esareti yaşanıyor.
Şirinköy-Yemençayır-Yaylacık-Türkmeşen grup köy yolunda kar kalınlığı, rüzgarın da etkisiyle biriken yığınlarla birlikte yer yer 4 metreyi buldu.
GÖRÜŞ MESAFESİ DE DÜŞTÜ
Ulaşımın durduğu bölgeye sevk edilen Digor İlçe Özel İdare ekipleri, kar savurma (rotatif) makineleri ve iş makineleriyle yoğun bir çalışma başlattı.
Görüş mesafesinin zaman zaman 1 metreye düştüğü bölgede, kar kütleleri arasında iş makineleri güçlükle ilerliyor.