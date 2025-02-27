Bursa'da tarihi Kestel Kalesi'nde yangın çıktı

AA & Ensonhaber

Bursa'da tarihi Kestel Kalesi üstünde sadece yaz aylarında hizmet veren ahşap kafeteryada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

KALEDE ZARAR OLUŞMADI

Kalede zarar oluşmazken kafe kullanılamaz hale geldi.

Kaleye girişlerin kapalı olduğu, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kalenin Bizans dönemine uzanan tarihi olduğu biliniyor.