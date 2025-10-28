Bursa'da tepki görünce yerdeki çöplerini topladı

- Bir kişi, Bursa'da caddede cebinden çıkardığı kağıtları yere attı.
- Arkasından gelen bir kişi, kendisine "Çöplerini yere atmasana, ayıp değil mi?" diyerek tepki gösterdi.
- Uyarıyı dikkate alan kişi, yere attığı kağıtları topladı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Haşimişcan Caddesi’nde otobüsten inerek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na doğru yürüyen kişi, montunun cebinden çıkardığı kağıt parçalarını yere attı.
UYARI ALDI, ÇÖPLERİ GERİ TOPLADI
Arkasından yürüyen bir vatandaş ise “Çöplerini yere atmasana, ayıp değil mi?” diyerek tepki gösterdi.
Uyarının ardından geri dönen bu kişi, yere attığı kağıt parçalarını toplayıp, yeniden cebine koydu. O anlar, kameraya yansıdı.