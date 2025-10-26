Bursa'da trafik magandası otomobilin aynasını parçaladı: Hak edene hak ettiğini vereceksin Yıldırım ilçesinde seyir halindeki bir motosikletli, kırmızı ışıkta geçerek önüne aniden manevra yapan otomobile tepki gösterdi. Sinirlerine hakim olamayan motosikletli, aracın yanına yaklaşarak dikiz aynasını kırdı. O anlar kameraya anbean yansıdı.