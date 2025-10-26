Bursa'da trafik magandası otomobilin aynasını parçaladı: Hak edene hak ettiğini vereceksin

- Bursa'da Yıldırım ilçesinde bir motosikletli, kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin manevrasına sinirlenip aracın dikiz aynasını kırdı.
- Olay anbean kameraya yansırken, motosikletli bu anları sosyal medyada "Hak edene, hak ettiğini vereceksin" notuyla paylaştı.
- Otomobil sürücüsü uyarılara aldırış etmeyip rahat bir tavır sergiledi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir cadde üzerinde seyir halindeki bir motosikletli, kırmızı ışıkta geçerek önüne aniden manevra yapan otomobile öfkelendi.
Motosikletli, otomobil sürücüsüne önce korna çalarak tepki gösterdi.
"OTOMOBİLİN AYNASINI PARÇALADI
Uyarılara aldırış etmeyen otomobil sürücüsü rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
Sinirlerine hakim olamayan motosikletli ise aracı takip ederek otomobilin aynasını kırdı.
O anlar kameraya yansırken, motosikletli o anları, "Hak edene, hak ettiğini vereceksin" notuyla paylaştı.