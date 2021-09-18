Bursa'da trafikte kural ihlali yapan sürücünün alkollü olduğu belirlendi

Bursa'da trafikte kural ihlali yapan sürücünün alkollü olduğu belirlendi

Seyir halindeyken polis ekiplerinin dikkatin çeken otomobil sürücüsü, yolun ortasında uyudu.

Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri cadde üzerinde seyir halindeyken kırmızı ışık ihlalleri yapan aracın peşine düştü.

3 ayrı sinyalizasyon ışıklarında kural ihlali yapan sürücü, geçeceği son kırmızı ışığa gelmeden aracını durdurdu.

Trafik ekipleri, aracın başına geldiklerinde 26 yaşındaki sürücü Ersin K.'nın direksiyon başında uyuduğunu fark etti.

"AZ ÇIKMIŞ YA"

Ekiplerin, sürücüyü uyandırmasının ardından 1.3 promül alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü duruma şaşırarak, "Az çıkmış ya" diyerek tepki verdi.

Bursa'da trafikte kural ihlali yapan sürücünün alkollü olduğu belirlendi VİDEO



"UYUMUŞ KALMIŞIM YOLDA"

Ersin K., "Personelleri evlerine bıraktım. 3 tane bira içtim, sonra uykum gelmiş. Uyumuş kalmışım yol ortasında." dedi. Basın mensubunun "Neden alkol kullandınız?" sorusuna, "Senin güzelliğine içtim. Çok güzel gülüyorsun." diyerek tepki verdi.

SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Sürücüye 3 kez kırmızı ışık ihlali yapmaktan 942 TL, alkollü araç kullanmaktan 1340 TL cezai işlem uygulanırken 6 ay da ehliyetine el konuldu.

Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



