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Adıyaman'da 2 amirin şehit olduğu saldırıda vatandaşlar polis merkezine akın etti

Adıyaman'da 2 amirin şehit olduğu saldırıda vatandaşlar polis merkezine akın etti Polis memurunun beylik tabancası ile 2 amiri şehit ettiği, kendisininde diğer polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildiği olayda, sesleri duyan vatandaş terör saldırısından şüphelenerek polis merkezine desteğe geldi.