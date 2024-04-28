Adıyaman’da polis merkezinde kan donduran olay...
Akşam saatlerinde Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezinde polis memuru S.U.Ş., kendisine ait beylik tabancasıyla polis merkezi amiri Başkomiser Kamuran Ü.’yü ve asayiş şube ekipler amiri Gökhan Ö.’yü vurarak şehit edildi.
Saldırgan polis etkisiz hale getirildi
Saldırıyı gerçekleştiren S.U.Ş., ise burada bulunan polis memurları tarafından açılan ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiş ve daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Vatandaşlar polis merkezine akın etti
Polis merkezinde ateşlenen silah sesleri ve olay yerine sevk edilen ambulans ile polis siren seslerini duyan vatandaşlar olayın terör saldırısı olduğunu düşünerek adeta polis merkezine akın etti.
Terör saldırısından şüphelenildi
Polislere destek vermek için koşan Adıyamanlılar, polis merkezi önüne geldikleri zaman gerçeği öğrendi.
Olayın terör saldırısı olmadığını öğrenen Adıyaman halkı daha sonra polis merkezi önünde bulunan polis memurlarına baş sağlığı dileyerek olay yerinden ayrıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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