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Bursa'da traktörden düşen yaşlı adamdan acı haber

Bursa'da traktörden düşen yaşlı adamdan acı haber Bir anda fenalaşıp dengesini kaybederek römorkun üzerinden kafa üstü yere düşen ve ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.