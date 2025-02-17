İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Bilal Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen acı olayda, yaşlı adam odun yüklediği römorkun üzerine çıktı.
80 yaşındaki Orhan Şentürk, bir anda fenalaşıp dengesini kaybederek römorkun üzerinden kafa üstü yere düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Şentürk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Şentürk'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış