İstanbul Maltepe'de servis midibüsü devrildi: 1'i ağır 11 yaralı

- İstanbul Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan bir servis midibüsü devrildi ve 1'i ağır 11 kişi yaralandı.
- Kaza, yağış sonucu kayganlaşan yolda yaşandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- Olay anı, başka bir aracın kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'un Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan D-100 kara yolunda servis midibüsü devrilerek yan yattı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri 22 yolcunun bulunduğu serviste 1'i ağır 11 kişinin yaralandığını belirledi.
Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye gönderildi.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Araçtaki yolcuların İstanbul Havalimanı'nda çalışan kişiler olduğu ve mesai bitiminde evlerine gittiği öğrenildi.
Kaza anı seyir halindeki başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde kontrolden çıkan midibüsün yolda bir süre savrulduğu ve bariyerlere çarparak devrildiği görülüyor.