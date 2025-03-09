İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde sürücülere yönelik alkol uygulaması gerçekleştirdi.

Ancak uygulama sırasında yavaşlayan bir sürücünün, aniden hızlanarak kaçmaya başlaması sonrası ekipler harekete geçti.

POLİS İLE SÜRÜCÜ ARASINDA KOVALAMACA YAŞANDI

Ekipler, hızla kaçan otomobilin peşine düştü.

Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu araç, önü kesilerek durduruldu.

"AMERİKAN POLİSİ MİSİNİZ"

Polise direnen 45 yaşındaki sürücü Ömer K., etkisiz hale getirildi.

Direnmesi sonucu etkisiz hale getirilen sürücü, polis ekiplerine "Amerikan polisi misiniz" diye sitem etti.

EHLİYETİNE 2 YIL SÜREYLE EL KONULDU

Yapılan alkol testinde 3.50 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 2. kez alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 18 bin 706 TL cezai işlem uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

"BİR DE OTOPARK PARASI ÖDETMEYİN"

Alkol testi yapılan sürücü polis ekiplerine, "Bir de otopark parası ödetmeyin. 60 bin TL ceza ödedim ben 2-3 ay içinde. Dursun arabam burada. Çekici neden burada para kazansın. Param yok abi" dedi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.