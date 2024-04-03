Bursa'da uyuşturucu imalathanesine baskın

İHA
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan İ.K.’yi adım adım takip etti.
Şüphelinin bulunduğu evde uyuşturucu imalatı yapıldığı da tespit edildi.
Evin bir odasını imalathaneye çevirdi
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler şafak vakti düzenlenen operasyonda; 75 kök Hint keneviri, 20 gram skunk, 175 gram kurutulmaya bırakılmış skunk ve 2 adet hassas terazi ele geçirilirken şüpheli ise kıskıvrak yakalandı.
Öte yandan şüphelinin, evin bir odasını uyuşturucu imalathanesine çevirdiği görüldü.
Nefes kesen operasyon kameraya yansırken İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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