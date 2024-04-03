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Bursa'da uyuşturucu imalathanesine baskın

Bursa'da uyuşturucu imalathanesine baskın Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden şüpheliyi takip eden polis ekipleri, baskında imalathane de keşfetti.