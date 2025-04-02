Bursa’da vakayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans takla attı

İHA

Bugün saat 18.00 sularında Bursa Güzelyalı Kavşağı yakınlarında, Mudanya Yolu üzerinde hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan bir ambulans, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Servis’e haber vererek, ambulanstaki sağlık ekibi ve hasta için ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralıları hastaneye sevk etti.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, devrilen ambulans çekiciyle otoparka götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.