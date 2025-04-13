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DHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yeni devraldığı iş yerini açmak üzere giden V.O., camlarında kurşun delikleri ve yerlerde boş kovanlar olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Ekipler, kıraathanede inceleme yaparken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bölgeye gelen kişinin bir süre oyalandığı ardından ara sokakta silahını çıkardığı ve iş yerinin önüne gelerek ateş ettiği görüydü.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.