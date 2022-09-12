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- Bursa'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
Bursa'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
Balıkesir-Bursa yolu üzerinde bir kadın cesedi görüldü. Kadının üzerinden kimlik çıkmazken, yüzünde kesi izleri tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
- 12.09.2022 - 16:42
- Güncelleme : 12.09.2022 - 16:48
Bursa’nın Karacabey ilçesi Çingençeşme mevkisi Balıkesir-Bursa yolundan geçen sürücüler, bir kadın cesedi gördü.
Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Yüzünde kesi izleri bulundu
İhbarla kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevre güvenliğini aldı.
Spor kıyafetleri olan ve yüzünde kesi izleri bulunan kadının üzerinden, kimlik çıkmadığı belirtildi.
Ölüm nedeni belirlenecek
Cansız beden, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
DHA’nın haberine göre olayla soruşturma başlatıldı.