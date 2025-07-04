Bursa'da yol verme kavgası: Ağabeyini darbeden kişileri araçla ezmeye çalıştı

Bursa'da yol verme kavgasında ortalık bir anda karıştı.

Kentin en işlek noktalarından biri olan Atatürk Caddesi üzerindeki Zafer Plaza AVM mevkiinde yaşanan olayda, trafikte araçları ile önlü arkalı giden ağabey ve kardeşi ile alkollü bir sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

ARACIN ÖNÜ KESİLDİ

Kısa süre sonra alkollü şahıs ve yanındaki iki arkadaşı, kırmızı ışıkta durdukları sırada kardeşlerin bulundukları araçların önünü kesti.

Taraflar arasında çıkan kavgada ağabeyinin darbedildiğini gören kardeşi Murat E., otomobilini geri manevra yaparak saldırganların üzerine sürdü.

AYAĞA KALKIP DARBETMEYE DEVAM ETTİLER

Çarpmanın etkisiyle 3 kişi savrularak yere düştü.

O anlar kameraya anbean yansırken ayağa kalkan saldırganlar, yakaladıkları ağabeyi darbetti.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, tarafları güçlükle ayırdı.

Darp sonucu yaralanan şahıs Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, alkollü sürücü S.S. ise gözaltına alındı.

"AĞABEYİME SALDIRDIKLARINI GÖRÜNCE ÜZERLERİNE SÜRDÜM"

O anları anlatan Murat E., "Bir araç yol vermedik diye kavga etti. Biz ilgilenmedik, sonra bizi yakaladı. Ağabeyimi araçtan indirip darbetmeye başladı. Ben de ağabeyimi darbettiklerini görünce aracı üzerlerine sürüp çarptım.

Ağabeyim kaçar diye düşündüm, bu kez de ağabeyimi yakalayıp darbettiler. Daha sonra araçlarımıza saldırıp, aynasına, kapısına, birçok yerine zarar verdiler. Böyle kişilerin trafikte olmaması lazım." dedi.