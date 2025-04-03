Bursa’daki kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

İHA

Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi kavşağında saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, sürücü Mehmet Ö. yola ters yönde çıkış yaptı.

Olayda, Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Mustafa K. yönetimindeki hafif ticari araç, yola ters yönde çıkış yapan sürücü Mehmet Ö. yönetimindeki otomobile yandan çarptı.

3 YARALI

Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcu yaralandı. Kaza yerine 112, jandarma, bölge trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ VE ARKADAŞI OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Otomobilde sıkışan sürücü ve arkadaşı Gamze E. (24) ekiplerce kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir kedi ise savrulan araçların çarpması sonucu telef oldu.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.