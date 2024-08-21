İHA
Son yıllarda gittikçe çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşan akran zorbalığı, bu kez İstanbul'da yaşandı.
Büyükçekmece ilçesinde yaşları 12 ile 17 arasındaki 8 çocuk, 16 yaşındaki M.A.Z.'yi yere yatırıp tekme, tokat ve yumruklarla dakikalarca darbetti. Yaşananlar ise bir başka çocuk tarafından kaydedildi.
8 ÇOCUK DA YAKALANDI
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis, olaya karıştığı belirlenen 8 çocuğu gözaltına aldı. Çocuklar emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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