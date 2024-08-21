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Büyükçekmece'de 8 çocuk, bir çocuğu tekme tokat dövdü

Büyükçekmece'de 8 çocuk, bir çocuğu tekme tokat dövdü İstanbul Büyükçekmece'de 8 çocuğun bir başka çocuğu tekme, tokat ve yumruklarla yere yatırıp dövdüğü görüntülerin paylaşılması sonrası 8 çocuk da gözaltına alındı.