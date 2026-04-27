Malatya'da 58 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Yeşilyurt ilçesinde uzun süredir yatağından çıkmayan Muzaffer Yıldırım'ı odasına giren aile bireyleri şahsı hareketesiz bulmalarının ardından acil ekiplerine haber verirken olay yerine gelen sağlık ekipleri 58 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde acı olay...
Eşref Paşa Sokak'taki bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan Muzaffer Yıldırım uzun süre yatağından çıkmayınca durumdan şüphelenen aile bireyleri odaya girdi.
Yıldırım'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
DOĞAL NEDENLERDEN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR
İlk belirlemelere göre ölümün doğal nedenlerden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muzaffer Yıldırım'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)