Çanakkale açıklarında 32 kaçak göçmen kurtarıldı

Yasa dışı yollarla ülke dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin tehlikeli yolculuğu, faciaya ramak kala önlendi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir grup düzensiz göçmen, lastik bota binip, hayatları pahasına ülkeden kaçmaya çalıştı.
ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİLER
Ancak Ayvacık açıklarında lastik botta motor arızası meydana gelmesi üzerine denizde sürüklenen düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerine yardım çağrısında bulundu.
Çağrının üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
32 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' ve 'KB-103' tarafından lastik bot içinde 14’ü çocuk toplam 32 kaçak göçmen kurtarıldı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.