Çanakkale'de 105 kaçak göçmen yakalandı

- Çanakkale'de jandarma, insan kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.
- Operasyonda 6 organizatör ve 105 kaçak göçmen yakalandı; 6 araç ele geçirildi.
- 4 organizatör tutuklandı, göçmenler Göçmen Ön Kabul Merkezi'ne gönderildi.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince insan kaçakçılığına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
6 ORGANİZATÖR VE 105 GÖÇMEN YAKALANDI
14-20 Kasım tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda 6 organizatör ve 105 kaçak göçmen yakalanırken, yapılan aramalarda 6 araca el konuldu.
Gözaltına alınan organizatörler, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 4 organizatör tutuklanırken, 2’sinin mahkeme süreci devam ediyor.
Yakalanan 105 kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildi.