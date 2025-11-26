Abone ol: Google News

Çanakkale'de 105 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 organizatör ve 105 kaçak göçmen yakalandı.

Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 19:19
  • Çanakkale'de jandarma, insan kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.
  • Operasyonda 6 organizatör ve 105 kaçak göçmen yakalandı; 6 araç ele geçirildi.
  • 4 organizatör tutuklandı, göçmenler Göçmen Ön Kabul Merkezi'ne gönderildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince insan kaçakçılığına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

6 ORGANİZATÖR VE 105 GÖÇMEN YAKALANDI

14-20 Kasım tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda 6 organizatör ve 105 kaçak göçmen yakalanırken, yapılan aramalarda 6 araca el konuldu.

Gözaltına alınan organizatörler, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 4 organizatör tutuklanırken, 2’sinin mahkeme süreci devam ediyor.

Yakalanan 105 kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildi.

