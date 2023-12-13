Çanakkale'de 96 kaçak göçmen kurtarıldı, 15 kaçak göçmen yakalandı Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik botlar içindeki 96 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 15 kaçak göçmen ise yakalandı.

İHA

Düzensiz göçle mücadele sürüyor...

Çanakkale'de Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

96 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-907’ ile ‘TCSG-6’ tarafından, iki lastik bot içindeki toplam 96 kaçak göçmen kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi Ahmetçe mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından karada bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

15 göçmen yakalandı

Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı personeliyle düzenlenen operasyonda 15 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)