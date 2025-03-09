Çanakkale'de darbedilen kişiden acı haber

AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde meydana gelen olayda, Mustafa Ayran (60), bir restoranın önünde tartıştığı kişilerce darbedildi.
Ayran, daha sonrasında restorana girdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ayran, bir süre sonra restoranda fenalaştı.
İhbar üzerine restorana gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ayran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ayran'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
4 GÖZALTI
Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B, Ş.T, S.A, ve K.Y'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış