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İHA

Çanakkale'nin Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, henüz kimliği belli olmayan bir şahıs av tüfeğiyle evin balkonuna çıktı.

Bunun üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

ÇEVREDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Sokağa çıkan tüm yollar ekipler tarafından kapatıldı, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Polis ekipleri elinde tüfeğiyle balkonda bulunan şahsı ikna etmeye çalıştı.

Şahıs ise av tüfeğini zaman zaman sokakta bulunan polislerin ve vatandaşların üzerine doğrulttu.

BİR KİŞİYE TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Polisin ikna çabaları sürerken, balkondaki şahsın tüfeğini ateşlemesi sonucu bir kişi vuruldu.

Bölgeye ambulanslar sevk edilirken, yaralının kaldırım üstünde yattığı görüldü.

Polisin balkondaki şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.