Çanakkale'de izinsiz ve uygunsuz et ve sakatat tesisi mühürlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde faaliyet gösteren et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerine yönelik resmi denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda Alo Gıda Hattı’na gelen ihbar üzerine Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İŞLETMEYE DENETİM YAPILDI

İhbar üzerine Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, Çanakkale İl Jandarma ve Özel İdare ekipleri ile beraber belirtilen adresteki işletme giderek denetimlerde bulundu.

Yapılan denetimlerde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan onay almadan izinsiz bir şekilde et, sakatat işleme faaliyeti yapıldığı ve işletmenin mevzuata aykırı olarak uygunsuz koşullarda onaysız faaliyette bulunduğu tespit edildi.

ÜRÜNLERE İMHA EDİLME ÜZERE EL KONULDU

Bunun üzerine söz konusu işletme tesisi mühürlenirken, 4 bin 860 kilogram çeşitli sakatat, 500 kilogram kırpıntı et ve 50 kilogram köfte imha edilmek üzere el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: