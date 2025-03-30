Çanakkale'de kaybolan lise öğrencisi aranıyor

İHA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Ayvacık Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşegül K.'den dünden beri haber alınamaması üzerine ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.
20 saattir haber alınamayan Ayşegül K. için İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR
Ekipler, Ayşegül K.'nin arama kurtarma çalışmaları kapsamında evinin yakınları, okulunun çevresi ve geçiş güzergahlarındaki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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