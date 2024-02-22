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Çanakkale'de korkunç kaza: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Çanakkale'de korkunç kaza: 1'i ağır 3 kişi yaralandı Hareket halindeki iki motosiklet kafa kafaya çarpışarak savrulurken, ihbar üzerine olay yerine gelen salık ekipleri yaralıları tedavi altına aldı. Motosiklet sürücülerinden birinin ağır yaralı olduğu öğrenildi.