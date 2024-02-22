Çanakkale'de korkunç kaza: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
DHA

Çanakkale'de feci motosiklet kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 19.00 sularında meydana geldi.

Hareket halindeki B.K. yönetimindeki motosiklet, M.A.H. yönetimindeki başka bir motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

Metrelerce sürüklendi

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüleri metrelerce sürüklendi.

Kazada, sürücüler ile hangi motosiklette olduğu bilinmeyen yolcu konumundaki M.G. yaralandı.

Tedavi altına alındılar

Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralandı

Tedaviye altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü M.A.H.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)