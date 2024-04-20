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Çanakkale'de korkunç kaza: Havada takla atan araç parçalandı

Çanakkale'de korkunç kaza: Havada takla atan araç parçalandı Kontrolden çıkan araç taklalar atarak yol kenarına savrulurken, içerisinde bulunan sürücü ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.