İstanbul'un trafik sorununun yıllık faturası: 10 milyar dolar İstanbul'da araçla bir yerden diğerine ulaşmakta büyük sıkıntı yaşanıyor. Trafik sorununun yarattığı zaman kaybı ve fazla yakıt sarfiyatının maliyeti hesaplandı.

AA

Türkiye'de taşıt sayısı giderek artıyor.

İstanbul'da araç sayısı 5,45 milyona çıktı.

Trafik sıkışıklığı nedeniyle yıllık ekstra 760 milyon dolarlık yakıt harcanıyor.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'daki trafik sorununa ve çözüm yollarına dair açıklamalar yaptı.

Adil Karaismailoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi"nde akıllı ulaşım sistemleriyle (AUS) ilgili sunum gerçekleştirdi.

Yıllık kişi başı 288 saat zaman kaybı

İstanbul'da trafik yoğunluğunun yıllık kişi başı 288 saat zaman kaybına neden olduğunu belirterek, trafik sıkışıklığının yıllık ekonomik kaybının ise 10 milyar dolara ulaştığını belirtti.

AUS'un vatandaşlara büyük avantajlar sağladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şehirlerde kullanılan bu sistemlerin hayatı kolaylaştırdığını söyledi.

Trafik sorunlarının önüne geçmek için akıllı kavşak ve sinyalizasyon önerisi

Karaismailoğlu, şehirlerde sanatsal yapılara öncelik verilmemesi gerektiğine işaret ederek, kentlerde akıllı kavşak ve sinyalizasyon çalışmalarının trafik sorununa daha kalıcı bir düzen sağladığını dile getirdi.

"Tedbir almak lazım"

Ülkede taşıt sayısının arttığını ve buna bağlı olarak özellikle büyük şehirlerde trafiğin vatandaşların hayatını olumsuz etkilediğini ifade eden Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Ülkede araç sayısı çok hızlı artıyor. Buna göre tedbirler almak lazım. Trafik güvenliğini sağlamak için bu tedbirler çok önemli.

"Raylı sistemlerin trafikteki payı artırılmalı"

Karaismailoğlu, İstanbul'da araç sayısının 5,45 milyona çıktığını belirterek, şu bilgiyi verdi:

Araç sayısındaki artış devam edecek. İyi planlama yapmak lazım. Toplu taşıma çalışmaları yapıp raylı sistemlerin trafikteki payını artırmak lazım. Bazı önemli noktalarda farklı trafik modellerini uygulamak gerekiyor. Yoksa hayat yaşanmaz hale gelir.

"İstanbul'da trafik yoğunluğu ortalama yüzde 64"

İstanbul'da trafik yoğunluğunun ortalama yüzde 64 olduğuna, pik saatlerde ise yüzde 90'lara çıktığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

İstanbul'da trafik yoğunluğu yıllık kişi başı 288 saat zaman kaybına neden olmaktadır. Trafik sıkışıklığı nedeniyle yıllık ekstra 760 milyon dolarlık yakıt harcanıyor. İstanbul'da toplu taşımayı geliştirmek zorundasınız.

"Trafikten yıllık ekonomik kayıp 10 milyar dolar"

Yolda kalmayan otobüslerle şehre hizmet etmek gerekir. 8,5 milyon vatandaşın aktif yolculuk yaptığı İstanbul'da trafik sıkışıklığının yıllık ekonomik kaybı tam 10 milyar dolar. Yerel yönetimlerin en önemli görevi güvenli bir toplu taşıma sistemi kurmak ve yönetmektir.

"Bisiklet kullanımı artmalı"

Karaismailoğlu, kentlerde de bireysel hareketi artırıcı sistemler geliştirilmesi gerektiğini belirterek, bisiklet gibi ulaşım araçlarının kullanımının artmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Karaismailoğlu, ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü gibi projelerin ülkeye katkısına da değindi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)