Çanakkale'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

DHA

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Bayramiç kara yolunda Orhan Arslan yönetimindeki otomobil ile Rıdvan Zeybekoğlu idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Orhan Arslan, araçtaki Yasemin Arslan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan diğer otomobilin sürücüsü Rıdvan Zeybekoğlu ise yaralandı.

Zeybekoğlu, olay yerine gelen ambulansla sevk edildiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.