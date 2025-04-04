Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı
AA & Ensonhaber

Çankırı'da Ankara kara yolu Aşağıpelitözü mevkiinde Mustafa G. yönetimindeki servis otobüsü şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

23 YARALI

Otobüs içinde sıkışan 23 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Servisteki işçilerin Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında çalıştıkları ve araçta şoför dahil 45 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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Göktürk Sönmez
Editor