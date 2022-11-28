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    Canlı yayında itiraf edilen cinayette sır aralanıyor

    Bayram Tosun cinayetinde canlı yayında gelen itiraftan sonra şüphelilerin gösterdiği yerde ceset kalıntılarına ulaşılamazken, bölgede yıllar önce insan kalıntıları bulunduğu iddia adildi.
    • 28.11.2022 - 18:36
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 19:02
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    Canlı yayında itiraf edilen cinayette sır aralanıyor

    Denizli'den Muğla'nın Menteşe ilçesine inşaatlarda çalışmak için gelen ve 2009 yılında ortadan kaybolan Bayram Tosun'un eşi İmran Tosun ve oğlu Aşkın Tosun, Denizli Cumhuriyet Savcılığına müracaat ederek dosyanın tekrar açılmasını istedi.

    Ağustos ayında Bayram Tosun'un Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde çalıştığı inşaatlarda hassas burunlu köpekler ile arama çalışması yapıldı.

    Canlı yayında itiraf edilen cinayette sır aralanıyor #1

    Şüpheliler gömdükleri yeri gösterdi

    Özel bir televizyon kanalında cinayeti itiraf eden Keziban Turhan, eşi Veysel Turhan ve Keziban Turhan‘ın kardeşi Kemal Biçe gözaltına alındı.

    Keziban Turhan ve kardeşi, Bayram Tosun’u öldürdükten sonra attıkları Muğla'nın Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi Hasankuyusu mevkiindeki dere yatağında yer gösterdi.

    Canlı yayında itiraf edilen cinayette sır aralanıyor #2

    Aramada kalıntı bulunamadı

    Dere içinde uzun süre yapılan arama çalışmasında Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile kadavra köpeği Sima ile çevrede arama çalışmasına katıldı. Yapılan aramada çalışmasında bir sonuca ulaşılamadı.

    Show TV'de canlı yayında cinayet itirafı VİDEO

    Kalıntılar yıllar önce bulundu iddiası

    Bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından 2018-2019 yılında Bayram Tosun’un gömüldüğü öne sürülen noktada insan kafatası, kemikler ve ayakkabı bulunduğu, bulunan kemiklerin kimsesizler mezarlığına gömüldüğü iddia edildi.

    3 yıl önce kimsesizler mezarlığına gömülen kemikler üzerinde DNA testi yapılacağı ve Bayram Tosun’a ait olup olmadığının belirleneceği öğrenildi.

    Canlı yayında itiraf edilen cinayette sır aralanıyor #3

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    Canlı yayında itiraf edilen cinayette sır aralanıyor #6


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