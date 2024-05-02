Sahte güneş kremini ayırt etmek için 5 önemli taktik! Rengi böyleyse… Piyasada dolaşan sahte güneş kremleri, yaz aylarında güneşe karşı korunmanızı tehlikeye atabilir. Ancak endişelenmeyin, size güneş kreminizin orijinalliğini anlamanız için 5 önemli taktik sunuyoruz.

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Güneşe maruz kalmak cilt kanseri riskini artırabilir ve cildi erken yaşlanmaya neden olabilir.

Bu nedenle, güneş koruyucu kullanmak sağlık açısından kritik bir öneme sahiptir.

Ancak, piyasada sahte güneş kremlerinin artmasıyla, bu koruma aracı bazen zararlı hale gelebilir.

"Sahte güneş kremi nasıl anlaşılır ya da sahte güneş kreminin zararları nelerdir?" diye merak edenler için 5 önemli taktik veriyoruz.

Sahte güneş kremi nasıl anlaşılır?

1- Ürünün barkodunu kontrol etmek önemlidir. Orijinal bir güneş kremi genellikle barkodlu olacaktır. Barkod olmayan veya okunaklı olmayan barkodlar sahte ürün işaretçisi olabilir.

2- Kremin rengine dikkat edin. Orijinal bir güneş kremi genellikle homojen bir renge sahiptir. Eğer kremin renginde anormal bir değişiklik fark ederseniz, bu sahte olabileceğinin işareti olabilir.

3- Ürünün kıvamında değişiklikler olup olmadığını kontrol edin. Orijinal bir güneş kremi genellikle sabit bir kıvama sahiptir. Eğer kıvamında anormal bir değişiklik fark ederseniz, bu sahte olabileceğinin işareti olabilir.

4- Kremin köpürüp köpürmediğine bakın. Orijinal bir güneş kremi genellikle kolayca köpürmez. Eğer kreminiz hemen köpürüyorsa, bu da sahte olabileceğinin bir göstergesi olabilir.

5- Kullandıktan sonra ürünün bozulduğunu fark ederseniz veya kıvamında, kokusunda anormal değişiklikler olursa, ürününüzün sahte olabileceğini düşünmek önemlidir.