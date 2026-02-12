CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a hapis cezası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı dönemde sarf ettiği sözler nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı.

DURUŞMAYA PARTİLİLER DE KATILDI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Cem Aydın ve avukatları katıldı. Duruşmayı CHP İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu partililer ile gençlik kolları üyeleri izledi.

Aydın savunmasında, siyasi faaliyet yürüttüğünü belirterek parti politikalarının duyurulmasının doğal olduğunu ifade etti.

CEM AYDIN: "ALNIM AK, BAŞIM DİK"

Savunmasında ifade özgürlüğüne vurgu yapan Aydın, bir siyasi partinin gençlik kolları başkanı olarak parti politikalarını paylaşmasının suç sayılamayacağını dile getirdi.

Siyaset yaptığı için yargılandığını öne süren Aydın, “Mademki kararlar Türk milleti adına veriliyor, alnım ak ve başım dik. Ben milletin vicdanınca cezalandırılmayacağıma eminim.” dedi ve beraatini talep etti.

Son sözünde ise siyasete devam edeceğini belirten Aydın, “Vatanını seven bir gencim. Beraatimi talep ediyorum. Genç bir siyasetçinin bu dosyada yargılanması utanç vericidir.” ifadelerini kullandı.

1 YIL 5 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Cem Aydın’ı “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, bu suç yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Aydın, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle ise beraat etti.

İDDİNAMEDEKİ SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Akın Gürlek “mağdur”, Cem Aydın ise “şüpheli” olarak yer aldı.

İddianamede, Aydın’ın sosyal medya paylaşımında kullandığı bazı ifadelerin karşı tarafın saygınlığını zedeleyici ve incitici nitelikte olduğu, bu sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Gürlek’in geçmişte terör suçlarına bakmakla görevli mahkemelerde görev yaptığı ve bu nedenle terör örgütlerinin hedefi haline geldiğinin bilindiği aktarılan iddianamede, Aydın’ın sözlerinin terörle mücadelede görev alan kamu görevlisini hedef gösterme niteliği taşıdığı öne sürüldü.

Savcılık, Aydın’ın iki ayrı suçtan toplam 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.