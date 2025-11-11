"CHP İstanbul İl Başkanlığı binası suç gelirleriyle alındı"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının suç örgütünün elde ettiği gelirlerle satın alındığı ileri sürüldü.

TAŞINMAZIN EL DEĞİŞME SÜRECİ

İddianamede, Sarıyer Ayazağa’daki taşınmazın önce Emlak Konut GYO AŞ’den 1 Ağustos 2019’da devralındığı, ardından Seas Besicilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ne, sonrasında da 11 Aralık 2019’da CHP tüzel kişiliğine devredildiği belirtildi.

Savcılık, söz konusu binanın, “Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan suç örgütünün elde ettiği gelirlerle” satın alınarak CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak kullanılmaya başlandığını iddia etti.

"RÜŞVETLE ELDE EDİLEN GELİRLERLE TADİLAT YAPILDI"

Binanın tadilat işlemlerinin, etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt yöneticisi Adem Soytekin tarafından, “rüşvet olarak temin edilen üç daire”nin satışıyla finanse edildiği öne sürüldü.

Soruşturma dosyasındaki ifade, banka hareketleri ve tapu kayıtlarına atıfta bulunularak, satın alma sürecini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun organize ettiği belirtildi.

"VALİZLERLE PARA TAŞINDI"

İddianamede, İmamoğlu’nun “kasası” olarak tanımlanan Fatih Keleş’in, “kaynağı belirsiz paraları valizlerle binaya getirdiği”ne dair görüntülere yer verildiği belirtildi.

Aynı görüntülerde, dönemin CHP İstanbul İl Başkanlığı yazı işleri müdürü Mustafa Can Poyraz’ın da yer aldığı ifade edildi.

BELEDİYELERDEN GELEN PARALAR VE RÜŞVET İDDİASI

İddianamede, Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Ataşehir, Kartal ve Maltepe belediyelerinden sağlanan kaynakların yanı sıra, müteahhitlerden alınan “rüşvet ve irtikap gelirleriyle” binanın satın alındığı iddia edildi.

Bu süreçte suç gelirlerinin parti tüzel kişiliği üzerinden aklandığı değerlendirildi.

İMAMOĞLU'NDAN "PARAYI AKLAYIN" TALİMATI

Savcılık, İmamoğlu’nun “suç gelirlerinin aklanması” talimatını verdiğini öne sürerek, Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Mustafa Can Poyraz ve Tuncay Yılmaz’ın cezalandırılmasını talep etti.

Ayrıca, CHP tüzel kişiliği adına kayıtlı Sarıyer’deki taşınmazın müsaderesine (devlet lehine el konulmasına) karar verilmesi istendi.