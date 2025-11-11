Gizli tanık: İmamoğlu'nun gayri resmi işlerini Murat Ongun yürüttü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, örgüt yöneticilerinden Murat Ongun’un Ekrem İmamoğlu’nun yalnızca medya ilişkilerini değil, gayriresmî bağlantılarını da yürüttüğü öne sürüldü.

SORUŞTURMALARI "SİYASİ OPERASYON" GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTI

İddianamede, Ongun’un basın danışmanı sıfatıyla örgüte yönelik soruşturmaları “siyasi operasyon” gibi göstermek amacıyla örgüt üyesi Emrah Bağdatlı aracılığıyla faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Bağdatlı’nın, Karpuz Medya şirketi üzerinden sosyal medya hesaplarına para aktardığı ve belediye içindeki “troll yapılanmasını” finanse ettiği kaydedildi. MASAK raporuna göre, Bağdatlı’nın kısa sürede sosyal medya hesaplarına 13 milyon 237 bin 500 lira gönderdiği tespit edildi.

GİZLİ TANIK: "İMAMOĞLU'NUN GAYRİRESMİ İŞLERİ ONGUN'DAYDI"

Gizli tanık “İlke”, Ongun’un İmamoğlu’nun tüm gayriresmî ilişkilerini yürüttüğünü, para akışının Ongun’un talimatlarıyla Emrah Bağdatlı üzerinden yapıldığını öne sürdü. Tanık, Ongun’un asistanı Göksu Bayraktaoğlu’nun da bu ilişkilerden haberdar olduğunu söyledi.

"MEDYA ÜZERİNDEN MEŞRULAŞTIRMA"

İddianamede, Ongun’un örgütün medya yapılanmasını yönettiği, soruşturmayı “siyasi operasyon” gibi lanse ederek örgütün faaliyetlerini gizlemeye çalıştığı ifade edildi.

Bazı gazetecilerin ise örgüt lehine planlı içerikler ürettiği, yapılan haberlerin “örgütü meşrulaştırma” amacı taşıdığı ileri sürüldü.

"ÖRGÜTE BİLEREK YARDIM EDEN GAZETECİLER"

Şaban Sevinç, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Hüseyin Soner Yalçın’ın örgüt üyesi Emrah Bağdatlı ile para ilişkileri bulunduğu, bu gazetecilerin örgüt yöneticisi Murat Ongun’un talimatıyla hareket ettiği iddia edildi.

Savcılık, söz konusu isimlerin “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçunu işlediğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA TROLL AĞI

İddianamede, Emrah Bağdatlı’nın organize ettiği “troll yapılanmasının” sosyal medya platformu X üzerinden sistematik biçimde propaganda yürüttüğü öne sürüldü.

Hasan Erkan Kabakçı, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Utku Doğruyol, Kazım Eren Sönmez, Mustafa Sezer Yerli, Alican Ayvataş ve Şükrü Fındık’ın bu yapıda görev aldığı belirtildi.

"KİMİN HEDEF ALINACAĞI WHATSAPP'TA PLANLANDI"

Savcılığa göre, şüpheliler WhatsApp gruplarında her gün “kimin hedef alınacağı”, “hangi etiketin gündeme taşınacağı” ve “hangi hesapların eşzamanlı paylaşım yapacağı” konusunda planlama yaptı.

Paylaşımların toplumda panik ve kutuplaşma yaratmayı hedeflediği, bu faaliyetlerin örgüt üyesi Mahir Gün tarafından koordine edildiği kaydedildi.

MANİPÜLASYON VE ÖRGÜTSEL FİNANSMAN

İddianameye göre, Murat Ongun’un yönlendirmesiyle yürütülen medya ve sosyal medya faaliyetleri, örgütün çıkarlarını korumaya, kamuoyunda algı oluşturmaya ve devlet kurumlarına karşı güvensizlik yaratmaya yönelikti.