Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan hükümlü Adana'da yakalandı

Çocuğun cinsel istismarı suçundan 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, Adana'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 22:04
  • Adana'da çocuğun cinsel istismarı suçundan 32 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
  • Asayiş Şube ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
  • Yakalanan H.K., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma neticesinde çocuğun cinsel istismarı suçundan 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K. yakalandı.

CEZAVİNE GÖNDERİLDİ

H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

