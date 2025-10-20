Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan hükümlü Adana'da yakalandı

- Adana'da çocuğun cinsel istismarı suçundan 32 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
- Asayiş Şube ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
- Yakalanan H.K., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan çalışma neticesinde çocuğun cinsel istismarı suçundan 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K. yakalandı.
CEZAVİNE GÖNDERİLDİ
H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.