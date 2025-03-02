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Çorum'da apartman yangını: 10 kişi ekiplerce kurtarıldı

Çorum'da apartman yangını: 10 kişi ekiplerce kurtarıldı Kent merkezinde giriş katı alevlere teslim olan 3 katlı bir apartmandaki vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.