Çorum'da bıçaklı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

- Çorum'da Çöplü Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada M.E.D. ve H.M.A. yaralandı.
- Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
- Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Çorum merkez Çöplü Mahallesi'nde M.E.D. (24) ve H.M.A. ile cadde üzerinde karşılaştıkları kişiler arasında kavga çıktı.
Kavga sırasında bıçaklanan M.E.D. ve H.M.A. yaralandı.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.