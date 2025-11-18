Abone ol: Google News

Çorum'da bıçaklı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1'i çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 18.11.2025 01:14
  • Çorum'da Çöplü Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada M.E.D. ve H.M.A. yaralandı.
  • Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
  • Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum merkez Çöplü Mahallesi'nde M.E.D. (24) ve H.M.A. ile cadde üzerinde karşılaştıkları kişiler arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında bıçaklanan M.E.D. ve H.M.A. yaralandı.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

