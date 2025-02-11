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İHA

Çorum'da polis ekipleri Yukarı Sanayi Sitesi'nden sürekli drift yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde M.Y.G. isimli şahsın otomobili ile drift yaptığı tespit edildi.

42 BİN LİRA CEZA YEDİ

Yakalanan şahsa 42 bin 392 lira para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu.

Şahsın aracı ise 2 ay trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Öte yandan şahsın cadde ortasında drift attığı anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.