Çorum'da çıkan yangında saman balyaları küle döndü

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Yörüklü köyünde Hayrullah A.'ya ait tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tarlada bulunan saman balyaları kısa sürede alev aldı.

ALEVLERİ GÖREN VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Yangını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine Sungurlu Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER YANGINI KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, köylülerin de yardımıyla yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında büyük miktarda saman balyasının zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.