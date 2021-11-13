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    Çorum'da gıdadan zehirlenen sağlıkçılar tedaviye alındı

    Bayat İlçe Devlet Hastanesi’nde görevli 31 sağlık çalışanı, yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye yattı. 13 sağlıkçı taburcu oldu.
    • DHA
    • 13.11.2021 - 08:53
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    Çorum'da gıdadan zehirlenen sağlıkçılar tedaviye alındı

    Çorum Bayat Devlet Hastanesi yemekhanesinde öğle vakti patates püresi, köfte, çorba ve sütlaç yiyen sağlık personelinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.

    31 sağlık personeli, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

    Sağlık çalışanlarından 1'i ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    13 SAĞLIKÇI TABURCU OLDU

    Tedavileri tamamlanan 13 kişi taburcu edilirken, diğer sağlık çalışanlarının tedavileri sürüyor.

    Hastanede çıkan yemek çeşitlerinden incelenmek üzere numuneler alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Çorum da gıdadan zehirlenen sağlıkçılar tedaviye alındı #1

    VALİ ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

    Hastane personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirten Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, “Şu ana kadar 31 personel, çeşitli şikayetler doğrultusunda hastaneye başvurdu. 13 personel tedavilerinin ardından taburcu edildi. 1 sağlık çalışanımız ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer personellerin tedavileri devam ediyor.” dedi.

    Çorum da gıdadan zehirlenen sağlıkçılar tedaviye alındı #2

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