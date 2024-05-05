Ekmeği dışarda değil buzdolabında saklayın, bakın neler oluyor izleyin… Hemen her gün alınan ekmeklerin tamamı alındığı gün tüketilmez ve genellikle bir sonraki güne kalabilir. Bu gibi durumlarda ekmeği dışarda bekletmek yerine buzdolabında saklayın bakın neler oluyor izleyin…

ensonhaber.com

Ekmek saklama yöntemleri hakkında yapılan bir araştırma saklama yöntemlerinin sağlık üzerindeki etkilerini araştırdı.

Ev yapımı olan veya marketten alınan ekmekler üzerinde yapılan bu araştırma ile saklama yönteminin ekmek üzerindeki etkisi ortaya çıktı.

Yapılan araştırmalar sonucunda ekmek yapımında kullanılan hamur, pişme sırasında su ile birleşerek nişastanın genleşmesine neden olur. Bu durum, sıcaklığın etkisiyle ekmekte kabarcıkların oluşmasına yol açar.

Ancak, ekmek soğutulduğunda veya dondurulduğunda, nişasta dirençli hale gelir. Dirençli hale gelen nişasta, sindirim sisteminin enzimlerinin parçalamasını zorlaştırarak kan şekerinin ani yükselmesini engellediğini belirtiyor.

Ekmeği buzdolabına atın…

Ekmek saklama yöntemleri arasında ekmeği bayatlamaya ve küflenmeye karşı uzun süre koruyan buzdolabında saklama meğer başka faydalarda sağlıyormuş.

Ancak bu saklama yöntemi evde yapılan ve marketten alınan ekmelerde farklılık gösterdi. Ev yapımı ekmeklerin dondurulması ve çözdürülmesinin kan şekerini yükseltme oranını azalttığını gözlenirken, marketten alınan beyaz ekmeklerin dondurulmasının benzer bir etki sağlamadığı belirlendi.

Beyaz ekmek gibi lif oranı düşük olan gıdaların buzdolabında saklanması, jelatine dönüşen nişastanın sindirilmesini kolaylaştırır.

Ekmek buzdolabında saklandığı zaman oluşan dirençli nişasta, bağırsaktaki bakteri dengesini koruyarak metabolizmanın sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler. Ayrıca, glisemik indeksi düşürerek kan şekerini kontrol altında tutar ve kolesterol seviyelerini düşürür.

Ekmeklerin buzdolabında veya dondurucuda saklanması, dirençli nişastanın oluşmasına ve sağlık açısından olumlu sonuçlar doğurmasına katkıda bulunabilir.