Çorum'da iki grup arasında silahlı çatışma Çorum'da iki grup arasındaki silahlı çatışmada iş yerleri zarar görürken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde, Osmancık Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı.

Silah seslerini duyarak yapılan ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

İş yerleri ve araçlar hasar gördü

Çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken kurşunların isabet ettiği iş yerleri ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Çatışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri silahlı çatışmaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)