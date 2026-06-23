Kenan Doğulu ve Beren Saat'in ifadeleri ortaya çıktı: İBB detayı dosyaya girdi

İBB dosyasına giren kritik ifade...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Haziran'da gözaltına alınarak adli kontrolle serbest bırakılan Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinin test sonuçları çıkmıştı.

Test sonuçlarına göre Kenan Doğulu pozitif, Beren Saat ise negatifti.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma devam ederken iki ismin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Dosyada yer alan gizli tanıkların uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu temini, Bodrum'daki özel partiler ve konser gelirlerine ilişkin dikkat çeken iddiaları ünlü çifte yöneltildi.

"CHP'Lİ BELEDİYELERDEN ALINAN PARALAR PAYLAŞILIYOR"

Kenan Doğulu'ya da gizli tanıkların beyanları tek tek yöneltildi.

Gizli tanık, Doğulu'nun uyuşturucu madde kullandığını ve konser gelirlerine ilişkin itiraflarda bulundu.

Kenan Doğulu'nun CHP'li belediyelerden konserler karşılığında yüksek ücretler aldığını belirterek, "Bu gelirlerin bir kısmını Erdal Bozkuş ve Emrah Bağdatlı ile paylaşır. Bu paraların bir kısmı bazen torbada bazen ise bavul eşliğinde Ata isimli kişiye gelir." dedi.

Gizli tanık ayrıca Kenan Doğulu ve Beren Saat'in uyuşturucu kullandığını ve uyuşturucunun şoförleri tarafından temin edildiğini iddia etti.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İlk olarak uyuşturucu iddialarına cevap veren Doğulu, "Kesinlikle kullanmıyorum. Sağlıklı yaşama işim gereği dikkat ederim." dedi.

CHP'li belediyelerde sahne aldığı ya da yüksek ücretler aldığı yönündeki iddiaları reddeden Doğulu, ayrım yapmadan farklı belediyelerin etkinliklerinde yer aldığını söyledi.

Erdal Bozkuş ile ilişkisinin tamamen ticari olduğunu ve organizasyon hizmetleri kapsamında yürütüldüğünü, Emrah Bağdatlı ve Ata isimli şahsı tanımadığını iddia etti.

BODRUM'DAKİ AFTER PARTİ DETAYI

Kenan Doğulu'ya, "LİLYUM 03" kod adlı bir başka gizli tanığın Bodrum'daki Caressa Otel'e ilişkin iddiaları soruldu.

Gizli tanık ifadesinde, Bodrum'da bulunan Caressa Otel'de Kenan Doğulu'nun sahne aldığı gecelerin ardından after partiler düzenlendiğini, bu organizasyonlara Moris Kohen, Pınar Hacıarifoğlu, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in yakın çevresinden isimlerin katıldığını ileri sürdü.

BEREN SAAT'TEN İDDİALARA YANIT

Savcılık ifadesine ulaşılan diğer isim oyuncu Beren Saat ise hayatı boyunca uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmadığını söyledi.

Şoförleri aracılığıyla uyuşturucu temin edilmesinin ise söz konusu olmadığını ileri sürdü.

Saat'e yöneltilen bir diğer soru ise "LİLYUM 03" kod adlı gizli tanığın Bodrum'daki Caressa Otel'e ilişkin iddiaları oldu.

Beren Saat ise söz konusu oteli bildiğini belirterek, eşi Kenan Doğulu'nun yıllardır birçok otelde sahne aldığını, ifadede adı geçen Moris Kohen ve Pınar Hacıraifoğlu'nun geçen yıl bu otelde evlendiğini ve Kenan Doğulu'nun düğün sonrası eğlencede sahne aldığını anlattı.