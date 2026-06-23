Zonguldak'ta hafızlık icazet programına 'laiklik' adı altında protesto

Türkiye'de geride bırakılan provokasyon araçlarından biri olan 'laik-anti laik' tartışması, yeniden gündeme getirilmek isteniyor.

Zonguldak'ta İl Müftülüğü'nün düzenlediği hafızlık icazet programı, Zonguldak Demokrasi Platformu adlı bir grup tarafından protesto edildi.

Protestocular, tepkilerini Atatürk büstü önünde konuşma yaptıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile gösterdi.

Halbuki, hafızlar alayı da protestocuların konuşma yaptığı yerde saygı duruşunda bulunmuş, Türk bayrakları ve mehteran eşliğinde yürüyen vatandaşlar, İstiklal Marşı okumuştu.

GAZİANTEP'TE DE MEHTER ÇALAN ÇOCUKLAR PROTESTO EDİLMİŞTİ

Gaziantep'teki 23 Nisan etkinliklerinde CHP'liler, çocuklardan oluşan mehteran ekibine sırtlarını dönmüş, bunu da garip açıklamalarla savunmuşlardı:

“Egemenliğin saraydan alınıp millete verildiği bir günde çocuklarımızın bu anlayışa özendirilmesini doğru bulmuyoruz. Bu nedenle gösteriyi izlemeyerek tepkimizi ortaya koyduk.”

Gaziantep'te 23 Nisan töreninde CHP yönetimi, mehter gösterisine sırtını döndü

HAFIZLIK İCAZET TÖRENİNDE NE OLDU

Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için anlamlı bir tören düzenlendi.

İl Müftülüğünün organizasyonuyla gerçekleştirilen program, kent merkezinde yapılan yürüyüşle başladı, Uzun Mehmet Camisi'nde düzenlenen icazet merasimiyle devam etti.

Ailelerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 35 öğrenci, belgelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

VALİLİK ÖNÜNDE DUA VE İSTİKLAL MARŞI

Yürüyüşün ardından program, Valilik binası önünde devam etti. Burada İstiklal Marşı okunurken, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler ve katılımcılar için dualar edildi.

Manevi atmosferin hakim olduğu etkinlikte, hafızlık müessesesinin toplumdaki önemine vurgu yapıldı ve öğrencilerin gösterdiği azim takdirle karşılandı.

UZUN MEHMET CAMİSİ'NDE İCAZET TÖRENİ

Valilik önündeki programın ardından katılımcılar Uzun Mehmet Camisi'nde düzenlenen icazet törenine geçti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için çeşitli konuşmalar yapıldı.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet İshak Demir, Türkiye genelinde hafızlık eğitiminin her geçen yıl daha da güçlendiğini belirterek önemli veriler paylaştı.

HER YIL 90 BİN ÖĞRENCİ HAFIZLIK EĞİTİMİ ALIYOR

Ahmet İshak Demir, her yıl yaklaşık 90 bin öğrencinin hafızlık eğitimi almak üzere kurslara devam ettiğini ifade etti. Bu öğrenciler arasından resmi sınavları başarıyla tamamlayarak hafızlık belgesi almaya hak kazananların sayısının yaklaşık 15 bin olduğunu belirten Demir, hafızlık eğitiminin büyük emek ve disiplin gerektiren önemli bir süreç olduğunu vurguladı.

Demir, hafızların dini ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir görev üstlendiklerini dile getirdi.