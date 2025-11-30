Çorum'da ilaçlama yapılan apartmanda 8 kişi hastanelik oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çorum merkez Ulukavak Mahallesi'ndeki apartmanın ikinci katındaki ev, yayılan tahtakurusu sebebiyle ilaçlandı.

Akşam saatlerinde ilaçlanan evin üst katındaki dairelerde yaşayan 5'i çocuk 8 kişi zehirlenme belirtileri göstermeye başladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, polis, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Kimyasaldan etkilendiği değerlendirilen vatandaşlar yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ekipler ihtimal bir olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla apartmanı tahliye ederken ilaçlama yapılan evde ve apartmandaki diğer dairelerde ölçüm yapıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Konuyla ilgili Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada tedavi altına alınan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu.

İLAÇLAMAYI YAPAN GÖZALTINDA

Yapılan incelemede sadece ilaçlanan evin çocuk odasında kalıntı tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada konuyla ilgili ilaçlamayı yapan A.U. isimli şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.