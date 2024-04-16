Çorum'da kazan temizliği yapan 6 işçi zehirlendi

AA
Organize Sanayi Bölgesindeki kazan üretim fabrikasında temizlik için bir kazana giren 6 işçi baygınlık geçirdi.
Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile çok sayıda ambulans sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldılar
Azot gazından zehirlendiği belirlenen 6 işçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.
Bir işçinin hayati tehlikesi sürüyor
İşçilerden Mehmet Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İnceleme başlatıldı
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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