Çorum'da kazan temizliği yapan 6 işçi zehirlendi Kent merkezinde bir fabrikada kazan temizliği yaparken azot gazından zehirlenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

AA

Organize Sanayi Bölgesindeki kazan üretim fabrikasında temizlik için bir kazana giren 6 işçi baygınlık geçirdi.

Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Azot gazından zehirlendiği belirlenen 6 işçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bir işçinin hayati tehlikesi sürüyor

İşçilerden Mehmet Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İnceleme başlatıldı

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)