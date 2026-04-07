Erzurum'da ambulansın traktöre çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzurum'un Oltu ilçesi yol boyu rampasında Şenkaya Devlet Hastanesi'nde görev yapan 112 Acil Sağlık ekibini taşıyan Feyzullah Aki (55) yönetimindeki ambulans, aynı yönde seyir halinde olan Recep Pekgöz (61) yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle traktör devrilirken ambulans da savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 YARALI

Kazada ambulans sürücüsü Aki ile sağlık personelleri Mehtap Ölmez İlhan (28) ve Gamze Cengiz (40) ile traktör sürücüsü Pekgöz yaralandı.

Sağlık görevlileri tarafından Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.