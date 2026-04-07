Kayseri'de inşaattan düşen işçi can verdi

Kayseri'de çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen işçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde İ.K., çalıştığı inşaatın 4'üncü katından dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede İ.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İ.K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)