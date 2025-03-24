Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Çorum'da kan donduran olayda yeni detaylar...

Kargı ilçesinde 77 yaşındaki Hatice Kış'ı öldürüp, bilezik ve altınlarını çaldıktan sonra evini ateş veren 60 yaşındaki Murat Arıkan, tutuklandı.

CENAZEYE KATILIP TAZİYE VERDİ

Öldürülen yaşlı kadının kız kardeşinin dini nikahlı eşi olan Murat Arıkan'ın cenazeye katılıp, taziyelerini ilettiği görüldü.

EŞİNİN ABLASINI ÖLDÜRDÜ

Müge Anlı ve ekibinin olayın aydınlatılması için harekete geçmesi ve soruşturmanın derinleşmesiyle çözülen cinayette katil zanlısı, Hatice Kış'ın kız kardeşinin birlikte yaşadığı dini nikahlı kocası çıktı.

ALTINLARI GÖMDÜ

Kargı Cumhuriyet Savcılığı ile Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili inceleme ve araştırmaları neticesinde gözaltına alınan Murat Arıkan cinayeti itiraf etmiş, altınları gömdüğü yeri göstermişti.

'BORÇ İSTEDİM' DEDİ

Arıkan'ın ifadesinde, yaşlı kadının evine borç istemek için gittiğini, borç vermek istemeyince cinnet geçirdiğini söylediği öğrenildi.

Arıkan'ın, çaldığı altınları ise yan komşusunun evinin bahçesine gömdüğü öğrenildi.