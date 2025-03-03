Çorum'da otomobil istinat duvarına çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

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Çorum'da korkunç kaza...

Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkiinde dün otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan ve ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 61 yaşındaki sürücü G.K., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİ VE KIZININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Aynı kazada yaralanan sürücünün eşi A.K. ile kızı K.K'nin tedavilerinin aynı hastanede devam ettiği öğrenildi.

G.K. idaresindeki otomobil, dün Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkiinde istinat duvarına çarpmış, kazada araçta sıkışan sürücü ile araçta bulunan iki kişi, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılmış ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaşanan kazayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.